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محكمة أمريكية تفرض على إيران تعويضات بقيمة 34.8 مليون دولار لعائلة صحفي توفي في السجن

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محكمة أمريكية تفرض على إيران تعويضات بقيمة 34.8 مليون دولار لعائلة صحفي توفي في السجن
علم إيران
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ألزمت محكمة أمريكية إيران بدفع 34.8 مليون دولار لعائلة سياماك بورزاند، الصحفي والناقد الذي يزعم أنه انتحر في عام 2011 أثناء الإقامة الجبرية في طهران.

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وأمر القاضي جون د. بيتس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا، إيران بدفع 17.4 مليون دولار كتعويضات، ومبلغ مساو كتعويضات عقابية لزوجة وبنات سياماك بورزاند، الذي قضى عقدا من الزمان في السجون الإيرانية، على الرغم من المناشدات لإطلاق سراحه.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، حمل القاضي الأمريكي طهران مسؤولية احتجاز الرهائن وتعذيبهم، مع استثناء تهمة الإرهاب بسبب قانون حصانات السيادة الأجنبية.

وحكم على بورزاند في عام 2002 بالسجن 11 عاما بعد توجيه تهم التجسس والتحريض على ارتكاب أعمال فساد له.

ويزعم أنه انتحر أثناء الإقامة الجبرية بمنزله في عام 2011، لكن أفراد أسرته ادعوا أنه قتل بالفعل على يد السلطات الإيرانية.

المصدر: بلومبرغ

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