نائب روسي: عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون كارثية على الحلف

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى عواقب كارثية بالنسبة للحلف وسيسفر حتما عن انهياره.

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وفي تعليقه على إعلان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن تقديمه طلب الانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل، قال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد شيء غريب أو مدهش في ذلك بالنسبة لنا. لا تخيفنا هذه التصريحات. أما بالنسبة للحلف فسيكون انضمام أوكرانيا إليه كارثيا، وسيؤدي إلى انهياره إلى أجزاء صغيرة".

وأضاف: "سيمثل توسع الناتو على حساب أوكرانيا تهديدا مباشرا لروسيا، لا تنوي بلادنا الموافقة عليه. يريد زيلينسكي الآن وضع الناتو تحت السقالة من أجل حل مشاكله على حسابه".

المصدر: نوفوستي