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نائب روسي: عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون كارثية على الحلف

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نائب روسي: عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون كارثية على الحلف
Gettyimages.ru
مبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو
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أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى عواقب كارثية بالنسبة للحلف وسيسفر حتما عن انهياره.

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وفي تعليقه على إعلان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن تقديمه طلب الانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل، قال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد شيء غريب أو مدهش في ذلك بالنسبة لنا. لا تخيفنا هذه التصريحات. أما بالنسبة للحلف فسيكون انضمام أوكرانيا إليه كارثيا، وسيؤدي إلى انهياره إلى أجزاء صغيرة".

وأضاف: "سيمثل توسع الناتو على حساب أوكرانيا تهديدا مباشرا لروسيا، لا تنوي بلادنا الموافقة عليه. يريد زيلينسكي الآن وضع الناتو تحت السقالة من أجل حل مشاكله على حسابه".

المصدر: نوفوستي

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