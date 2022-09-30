كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مناورات عسكرية مشتركة ضد الغواصات في البحر الشرقي

بدأت يوم الجمعة، القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي.

ووفقا للقوات البحرية الكورية الجنوبية، تجري القوات البحرية الثلاثية بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "رونالد ريغان"، المناورات العسكرية ضد الغواصات في البحر الشرقي، على بعد أكثر من 150 كيلومترا من جزر "دوكدو".

وفي الماضي، كانت تجري تدريبات للبحث ولإنقاذ الأرواح مع اليابان في البحر الشرقي، ولكن من النادر أن تشارك السفن الحربية اليابانية في تدريبات عسكرية في البحر بعيدا عن "دوكدو".

وتجري هذه المناورات على افتراض أن الغواصة النووية الأمريكية من طراز "لوس أنجلوس" "أنابوليس" (SSN-760 ، فئة 6000 طن)، هي غواصة كورية شمالية مزودة بصاروخ باليستي يطلق من الغواصات (SLBM).

وتهدف المناورات إلى كشف هذه الغواصة وتتبعها وتبادل المعلومات عنها، بالإضافة إلى تحسين قدرات التشغيل البيني.

المصدر: يونهاب