سلطات زابوروجيه تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني لقافلة مدنية إلى 30 شخصا
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أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني لقافلة مدنية حاولت الخروج من مدينة زابوروجيه إلى مناطق محررة بالمقاطعة إلى 30 قتيلا و88 مصابا.
وقال روغوف: "ارتفع عدد القتلى نتيجة غارة أوكرانية على قافلة في زابوروجيه إلى 30، وأصيب 88 شخصا بجروح. وكان من بين القتلى طفلان: فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وفتى 14 عاما".
وأفادت سلطات مقاطعة زابوروجيه في وقت سابق بمقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.
المصدر: تاس