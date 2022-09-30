الأمم المتحدة تدعو إلى حوار تركي يوناني بشأن جزر إيجة

دعت الأمم المتحدة الجمعة، اليونان وتركيا إلى مواصلة الحوار من أجل حل سلمي لملف جزر بحر إيجة.

وجاء ذلك في معرض جواب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في موجز صحفي، على سؤال عن الحشد العسكري اليوناني على عدد من الجزر منزوعة السلاح وفق اتفاقيات دولية في بحر إيجة.

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وقال دوجاريك: "ندرك تصاعد التوتر في المنطقة والتصريحات الصادرة عن كل من أثينا وأنقرة.. ومن المهم تجنب الأفعال والتصريحات التي يمكن أن تزيد التوتر".

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجدد تأكيد الحل السلمي لجميع النزاعات، ويشجع اليونان وتركيا على مواصلة حوارهما الثنائي لتهدئة التوترات.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة لم تتخذ موقفا ولم تعلق على البعد القانوني للمشكلة فيما يتعلق بالحقوق السيادية للدول الأعضاء والولاية القضائية على المناطق البحرية.

وكانت طائرات مسيرة تركية رصدت نقل اليونان 23 مدرعة إلى جزيرة ميديلّي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس) يومي 18 و21 سبتمبر الجاري.

وكان لافتا أن المدرعات منحتها الولايات المتحدة لليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).

المصدر: الأناضول