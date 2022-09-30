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البيت الأبيض يقول إن بايدن ما زال يؤمن بالتسوية الدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا

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البيت الأبيض يقول إن بايدن ما زال يؤمن بالتسوية الدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا
AP Evan Vucci
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زعم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال يؤمن بأن الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا ممكن على أساس مبادئ الأمم المتحدة.

وقال سوليفان: "يعتبر الرئيس بايدن أن الحل الدبلوماسي في أوكرانيا ممكن، ولكن فقط على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع عليه الجميع... إنه لا يزال يؤمن بذلك بشدة".

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ووفقا له، من الاتصالات اليومية مع القيادة الأوكرانية، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي، كان هناك انطباع في واشنطن بأنهم "يلتزمون بوجهة النظر نفسها".

ولكن سوليفان رفض التعليق على تصريح زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع روسيا حتى يتم استبدال الرئيس هناك. قائلا: "للأسف، أنا لا أعرف سياق هذا البيان، لذلك لا يمكنني الإجابة".

المصدر: نوفوستي

 

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