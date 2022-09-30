عبد اللهيان: ملف تبادل السجناء مع واشنطن منفصل عن المفاوضات النووية

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تفاؤله بحل لقضية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن هذا الملف منفصل عن المفاوضات النووية.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة "إرنا" حول مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران بتهمة التجسس، ومبادلتهم بسجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، وأن هذا الملف طُرح تزامنا مع المفاوضات النووية.

وأوضح الوزير الإيراني أن طهران فصلت قضية السجناء والمعتقلين عن خطة العمل المشترك الشاملة ومفاوضات فيينا (بشأن ملف إيران النووي)، منذ البداية. واستدرك: "إلا أن الجانب الأمريكي أصر في إحدى المراحل على أن هذه القضية يجب أن تكون مرتبطة بما يتبلور في خطة العمل المشترك الشاملة".

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وقال إن الأمريكيين "كانوا يتطلعون إلى أن يتم هذا التبادل كجزء من العملية في نفس الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق، ولكن نحن ليس لدينا مثل هذا الإصرار".

وأضاف: "عندما يكون الجانب الأمريكي مستعدا، سنكون أيضا مستعدين لتبادل السجناء والمعتقلين كخطوة إنسانية".

وردا على سؤال الوكالة: "هل نستطيع أن نتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب؟"، قال عبد اللهيان: الأمر يتوقف على ما إذا كانت هناك نية وإرادة من الجانب الأمريكي، لأنها قضية ذات اتجاهين.. أنا متفائل بشكل عام".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)