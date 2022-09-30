تشاووش أوغلو: أوروبا قلقة من الشتاء المقبل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الدول الأوروبية قلقة من فصل الشتاء المقبل بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية لها.

وأضاف تشاووش أوغلو في حديث لممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، الجمعة، في فعالية بولاية موغلا غربي تركيا: "أوروبا تفكر كيف ستمضي الشتاء، سيطفئون أنوار الأبنية، يدعون المواطنين لخفض درجة الحرارة وإطفاء المكيفات في المنازل".

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وتابع: "مع الأسف في العديد من الدول الأوروبية سيكون الحد الأعلى لدرجة الحرارة في المنازل 19 أو 20 درجة، في الحقيقة هذا أمر مقلق".

وأكد الوزير التركي أن بلاده تجاوزت أزمات عديدة من خلال القرارات والخطوات التي اتخذتها.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد بأنه تلقى في لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكثير من الإشادات لدور تركيا ومساهماتها الإيجابية في مساعيها لوقف الحرب.

وكشف وزير الخارجية عن عمل مكثف مع الأمم المتحدة من أجل إيصال الأسمدة الروسية والأوكرانية إلى العالم لتفادي أزمة جديدة.

وقال: "روسيا تنتج 70 بالمئة من السماد في العالم، وأيضا أوكرانيا منتجة للسماد، والعالم بحاجة إليه، إن لم نزل العوائق أمام صادرات الأسمدة فإن الدول الزراعية ستكون قلقة".

وشدد تشاووش أوغلو على مواصلة بلاده اتباع سياسة متزنة رغم كل العراقيل التي يفرضها الموقع الجغرافي لتركيا.

وأكد أنهم يعملون من أجل تحويل تركيا إلى مركز استراتيجي عالمي للتجارة والطاقة.

وأضاف: "نحن وأذربيجان وجورجيا ودول آسيا الوسطى نتخذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة إحياء طريق الحرير، وهذا لا يقتصر على السكك الحديدية والطرقات والموانئ، بل على الكثير من المسائل كتوحيد التعرفة الجمركية في المسائل اللوجيستية".

كما أكد أن تركيا ستواصل الرد على اليونان باللغة التي تفهمها بعد تسليحها للجزر المقابلة للشواطئ التركية وانتهاكها الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص.

المصدر: الأناضول