قائد الجيش البلجيكي: يجب أن نفكر في إعادة الخدمة العسكرية

أفاد قائد الجيش الملكي البلجيكي الأدميرال ميشيل هوفمان بأنه يجب التفكير في إعادة الخدمة العسكرية في البلاد.

وقال ميشيل هوفمان خلال لقاء مع RTBF إن إلغاء الخدمة العسكرية عام 1992 ارتبط بعدة عوامل منها سقوط جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة، والتطورات التكنولوجية التي جعلت التدريب أكثر تعقيدا وطولا، والدافع داخل المجتمع، والميزانية.

وردا على سؤال هل يجب إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية، صرح قائد الجيش الملكي البلجيكي "علينا أن نفكر بالنظر إلى الوضع.. يمكننا العودة إلى الحجج التي أدت إلى التعليق ونسأل أنفسنا إذا لم نتمكن من إعادة تقديم الخدمة العسكرية".

وتابع "لأن هناك حاجة محتملة للدفاع عن أنفسنا على أراضي الناتو أو أراضي أوروبا التي يمكن أن تبرر الحاجة إلى استدعاء الأشخاص للخدمة العسكرية، حينئذ سيكون مطلبنا منطقيا".

وأوضح أن الخدمة العسكرية الإجبارية تجعل من الممكن أيضا إنشاء صلة بين الجيش والأمة والعضوية حول الدفاع.

وبخصوص إعادة تقديم الخدمة تقنيا، بيّن المسؤول أن ذلك لن يكون ممكنا غدا، ولكن في السنوات القليلة المقبلة نعم، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى ميزانيات ومعدات ورجال لتدريب المجندين.

المصدر: موقع "بلجيكا 24"