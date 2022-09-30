موقع إخباري: حوالي 30 مستشفى في "مرمى النيران" بسبب أزمة الطاقة في بلجيكا

تواجه المستشفيات البلجيكية وهي أيضا من أكبر المؤسسات استهلاكا للطاقة في البلاد، ارتفاعا ضخما في الأسعار.

وذكر موقع "بلجيكا 24" نقلا عن موقع "lameuse": "حتى الآن تمر الأمور بشكل جيد وبسلاسة إلى حد ما بالنسبة لثلثيهم ولكنها محنة مروعة بالنسبة للثلث الأخير".

وأفاد بأنه في مستشفى Citadelle في لييج والذي يمتلك 900 سرير، ارتفعت فاتورة الغاز والكهرباء من 3 ملايين يورو في عام 2021 إلى 5 ملايين يورو في عام 2022، كما يتوقع أنها سترتفع إلى 15 مليون يورو في عام 2023.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم المستشفى أنطوان غروسلين: "لدينا جوارب صوفية (يقصد خططا بديلة)، سنحتفظ بها ولكن قد لا تدوم طويلا".

وأضاف غروسلين أنهم يحاولون تقليل التكاليف دون التأثير في جودة الرعاية، مشيرا إلى أنهم يقللون الإضاءة في مواقف السيارات الخاصة باستثناء المسارات المؤدية إلى المستشفى والتي توفر حوالي 25000 يورو.

وتابع قائلا: "كما أننا نقوم بإيقاف تشغيل اللافتات الزخرفية المضيئة، ونقوم بإزالة الطابعات الصغيرة ونستخدم فقط الطابعات المشتركة الكبيرة، كما أننا لم نفتح 3 مواقع إدارية كما هي العادة فأصبحنا نفتحها فقط 3 أيام الأسبوع".

وأوضح غروسلين: "قد تبدو هذه المدخرات صغيرة مقارنة بفاتورتنا العادية، ولكن إذا تم تجميعها معا، فإنها ستكون مبلغا كبيرا ونكون رابحين في النهاية".

ويقول برونو ليفيبور المدير المالي لمجموعة Jolimont (برابانت والون وهينو)، إن المستشفى يستهلك الكثير من الكهرباء، مشيرا إلى أنه ليس بسبب التدفئة أو الإضاءة بشكل خاص، ولكن بسبب أجهزة مثل الماسح الضوئي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وما إلى ذلك".

كما أشار إلى أنه وخلال ساعة واحدة أو أقل قليلا، يستهلك جهاز التعقيم بالمستشفى من الكهرباء ما يعادل 4 منازل لمدة يوم واحد.

المصدر: موقع "بلجيكا 24"