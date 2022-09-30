بلجيكا تخصص 800 ألف يورو لبرنامج دعم التحول الديمقراطي في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في مقابلة مع شبكة "بلجا" الإخبارية، أن بروكسل خصصت ميزانية قدرها 800 ألف يورو لبرنامج دعم جديد لأوكرانيا في عملية التحول الديمقراطي.

وصرحت حاجة لحبيب بأن البرنامج بقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقامت وزيرة الخارجية بزيارة تستغرق يومين إلى فيينا، النمسا، مع مرورها عبر العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، ركزت السيدة لحبيب على العنف ضد المرأة.

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، تسلمت بلجيكا الرئاسة الدورية لمنتدى التعاون الأمني ​​(FSC) لمدة أربعة أشهر، وهي الهيئة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي يتمثل دورها في زيادة الاستقرار الأمني ​​والعسكري في أوروبا.

المصدر: "بلجيكا 24"