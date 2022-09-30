بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة.. كندا توسع العقوبات ضد روسيا

ردا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثائق بشأن قبول مناطق جديدة في البلاد، أدخلت كندا، عقوبات جديدة ضد الاتحاد الروسي. طالت 43 شخصا.

أفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، بإدراج زوجة السكرتير الصحفي لرئيس روسيا تاتيانا نافكا وأطفالهما إليزافيتا بيسكوفا ونيكولاي بيسكوف في قائمة العقوبات. كما فرضت عقوبات على أفراد أسر رئيس مؤسسة الدولة للتنمية إيغور شوفالوف ورئيس روستيخ سيرغي تشيميزوف.

وفقا للبيان "من الآن فصاعدا، يحظر إجراء بعض المعاملات التجارية مع أراضي منطقتي خيرسون وزابوروجيه، بما في ذلك الاستثمارات والصادرات".

وذكرت حكومة كندا أنها لا تعترف بنتائج الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

اليوم، في 30 سبتمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات بشأن ضم أراض جديدة لروسيا. ردا على ذلك، وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المناهضة لروسيا لتشمل رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيؤلينا. اتخذت تدابير مماثلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى السيدة نابيؤلينا، فرضت عقوبات على أعضاء مجلس الاتحاد وأقارب مسؤولين روس.

المصدر: كوميرسانت