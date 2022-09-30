زاخاروفا تعلق على بيان زيلينسكي حول طلب عضوية "الناتو"

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل دولة حددت طريقها اليوم، معلّقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو".

وقالت زاخاروفا: "اليوم، اختار الجميع طريقهم الخاص. الجزارون الدمويون، قتلة النساء والأطفال، في مكب نفايات الناتو. ونحن في المستقبل. هل سيكون الأمر صعبا؟ نعم. لأن السقوط دائما أسهل من الصعود".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.

المصدر: تاس