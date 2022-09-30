الجيش الإسرائيلي يدعو جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية إلى مغادرة روسيا فورا

دعا الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا إلى الخروج فورا من هناك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الإسرائيلي "الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية والذي يدخل أو يبقى أو سيبقى في أراضي الاتحاد الروسي، يخضع للقانون واللوائح في روسيا".

وأضافت أن ذلك يشمل "القرارات بشأن تجنيد المواطنين في الجيش الروسي وإمكانية مغادرة أراضي البلاد. يُطلب من مواطني إسرائيل الذين يحملون الجنسية الروسية أخذ هذه المعلومات في الاعتبار عند التخطيط".

المصدر: RT