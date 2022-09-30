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لافروف: لا يمكن تجاهل خطاب بوتين

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لافروف: لا يمكن تجاهل خطاب بوتين
RT
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن تجاهل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للسفراء الروس في الخارج بنشره قدر الإمكان.

وقال لافروف في حوار مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "الخطاب يستحيل تجاهله. لقد أصدرنا تعليمات لجميع سفرائنا في الخارج بنشره على نطاق واسع ونشره كوثيقة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى".

وأضاف: "آمل حقا أن يقرأه السياسيون الجادون من الألف إلى الياء، يجب أن يصبح الأمر واضحا بشكل تام، في حال لم يفهم أحد ما حتى الآن شيئا ما".

المصدر: تاس

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