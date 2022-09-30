بلجيكا.. العثور على مظروف يحتوي على مسحوق "مريب" في مبنى المفوضية الأوروبية

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه تم العثور على مظروف يحتوي على مسحوق أبيض مريب، في مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل، مما أدى إلى شن عملية طارئة.

وقال والتر ديريو المتحدث باسم فرقة الإطفاء في بروكسل للوكالة إن شخصا واحدا أمسك الرسالة، لكن لم تظهر عليه أي أعراض طبية.

وأضاف ديريو أن وحدة تابعة للحماية المدنية تحلل المادة الآن.

وأوضح المتحدث أن عملية الطوارئ تضمنت الطابق، الذي يوجد به مقر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وتم إخلاؤه.

وتابع المتحدث أن فون دير لاين والموظفين الآخرين بصحة جيدة.

من جهته، أفاد موقع "بلجيكا 24" بأنه تم إرسال فريق "HAZMAT" التابع لفرقة إطفاء بروكسل المتخصصة في التدخلات الخاصة بالمنتجات الخطرة.

المصدر: وسائل إعلام بلجيكية