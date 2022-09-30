زيمبابوي تريد الحصول على نصف عائدات شركات التعدين في البلاد

أعلن وزير المالية في زيمبابوي أن بلاده ترغب بأن تسدد شركات تعدين الذهب والماس والبلاتين نصف عائداتها للحكومة بهذه المعادن نفسها والباقي نقدا، فيما تسعى لبناء احتياطاتها المعدنية.

وقال وزير المالية جورج جوفاماتانجا في خطاب تم إرساله إلى وزارة المعادن في الثاني من سبتمبر الجاري ونشرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء تفاصيله، إن وزارة الخزانة قلقة من ألا يكون للبلاد احتياطيات من المعادن، التي "تعد كمصدر ثقة في بلد ما".

وأكد جوفاماتانجا خطط وزارة الخزانة في مقابلة يوم الجمعة، وذكر "أنه أمر نريد تنفيذه".

وصرح بوليت كامبامبورا نائب وزير المناجم، في مقابلة هاتفية، بأن المشاورات مازالت تجرى مع شركات التعدين، بما في ذلك عقد العديد من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وتشمل شركات التعدين، التي تعمل في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، شركتي "أنجلو أمريكان بلاتينيوم إل تي دي" و"سيبانيين جولد إل تي دي"، التابعتين لشركة "امبالا بلاتينيوم".

ولدى زيمبابوي، ثالث أكبر احتياطي من البلاتين في العالم، كما أن لديها مناجم تحتوي على النيكل والكروم والليثيوم والفحم.

المصدر: د ب أ