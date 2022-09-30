تقرير يرصد قوة الانفجارات في "السيلين الشماليين" على مقياس ريختر

نجم تسرب الغاز في 4 مواقع من خط أنابيب السيل الشمالي 1 و2 في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

وقال تقرير دنماركي - سويدي نشر يوم الجمعة إن قوة الانفجارين بلغت على التوالي 2.3 و2.1 على مقياس ريختر وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات.

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وتحدث البلدان في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن حوادث التسرب الجمعة بطلب من روسيا.

وكتبت السويد والدنمارك في رسالتهما الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن هذه التفجيرات هي نتيجة عمل متعمد"، من دون إلقاء المسؤولية على أي طرف.

واكتشفت مواقع التسرب في المياه الدولية شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية الاثنين، ويقع اثنان منها في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد واثنان في تلك التابعة للدنمارك.

وتسببت التسربات من أنابيب الغاز الاستراتيجية بين روسيا وألمانيا، بظهور فقاعات على سطح البحر يتراوح قطرها بين 200 و900 متر.

وتفيد الوثيقة الدنماركية السويدية بأن التسرب من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" يفترض أن يتوقف الأحد، أما التسرب من "نورد ستريم 2" فما زال تقدير موعد توقفه غير ممكن.

جدير بالذكر أنه يحظر التنقل في هذه المناطق أو التحليق فوقها.

المصدر: أ ف ب