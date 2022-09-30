مشغل "السيل الشمالي-1": تسرب الغاز سيستمر حتى 2 أكتوبر

أعلنت البعثتان السويدية والدنماركية لدى الأمم المتحدة أن تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" وفق تقييم مشغليه سيستمر حتى 2 أكتوبر القادم.

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وجاء في بيان البعثتين: "وفق تقييم مشغل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" سيستمر التسرب حتى 2 أكتوبر القادم. أما التقييم المماثل بشأن "السيل الشمالي-2" فلم ينته إعداده حتى الآن".

ونشرت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، البيان المشترك الذي نشرته البعثتان، عشية جلسة مجلس الأمن الدولي حول حادثة "السيل الشمالي" المقرر إجراؤها في الساعة 22:00 مساء اليوم الجمعة.

وأشارت ليندي في تغريدة على "تويتر" إلى ضرورة اعتماد هذه الجلسة على الحقائق.

المصدر: نوفوستي