السويد تعيد السماح بتصدير أسلحة إلى تركيا

أعلنت الهيئة المسؤولة عن الصادرات العسكرية في السويد، اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد سمحت مجددا بتصدير أسلحة ومعدات حربية إلى تركيا، بعد موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى "الناتو".

وكان رفع هذه القيود أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لتوافق على انضمام السويد إلى التحالف العسكري الغربي، الذي يجب أن يحصل على المصادقة التركية اللازمة.

يذكر أن السويد وفنلندا قدمتا رسميا في مايو الماضي، طلبين للانضمام لعضوية "الناتو" في خطوة تمثل أكبر توسع لحلف الناتو منذ عقود. إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على اعتراض أنقرة على انضمام البلدين إلى الحلف، مستشهدا بموقفهما من "الإرهاب".

وتتهم تركيا الدولتين بإيواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني، وكذلك أعضاء في شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

المصدر: "أ ف ب" + BBC