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تراس تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

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تراس تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا
AP
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أن بلادها ستتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا في ضوء الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

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وكتبت تراس في صفحتها على "تويتر": نحن بلا أي شك سنتخذ المزيد من الإجراءات، بما فيها عقوبات جديدة، من أجل شل الآلة الحربية لفلاديمير بوتين".

وأضافت تراس أن بريطانيا لن تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون كمناطق روسية.

المصدر: نوفوستي

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