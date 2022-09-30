وسائل إعلام: بريطانيا قد تواجه أزمة صحية بسبب التوفير في الغذاء

أفادت صحيفة "Financial Times" بأن بريطانيا قد تواجه "أزمة صحية" بسبب اضطرار البريطانيين إلى التوفير في الغذاء وسط الأسعار المرتفعة.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "حذرت المنظمات الخيرية من أن الملايين من البريطانيين سيواجهون "أزمة صحية" في الشتاء القادم بسبب فواتير الكهرباء المرتفعة، وذلك بغض النظر عن حزمة المساعدة الحكومة بمبلغ 150 مليار جنيه إسترليني بهدف الحد من التكاليف".

وأشارت إلى أن المنظمات الخيرية تدعو الحكومة لتعزيز دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، كما تدعو شركات الطاقة لفرض تعرفة كهرباء "اجتماعية" للفقراء.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة "National Energy Action" الخيرية، آدام سكورير قوله: "إن التأثير على الصحة والرفاهية مدمر وسيزداد الأمر صعوبة بعد ارتفاع الأسعار السبت القادم. وهذه هي الحالة الطارئة في مجال الصحة". وأوضح أن البريطانيين لا يقللون حجم الطعام فحسب، بل وبدأوا يختارون الطعام الأقل جودة.

ونشرت المنظمة في موقعها الرسمي نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "YouGov" تدل على أن 24% من البريطانيين قد قاموا منذ بداية العام بالفعل بتخفيض كمية الطعام التي يشترونها حتى يتمكنوا من دفع فواتير الكهرباء. وإضافة إلى ذلك أعلن 28% من البريطانيين أنهم انتقلوا إلى تناول الطعام الأقل جودة لرخصه، فيما يأكل 13% من البريطانيين الطعام البارد أو الطعام الذي لا يحتاج إلى الطبخ.

المصدر: نوفوستي