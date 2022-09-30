مجلس الأمن الروسي يحذر من مشاركة الأمريكيين في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى

صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن قبول الولايات المتحدة وحلفائها في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى أمر غير مقبول.

إقرأ المزيد

وقال باتروشيف في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "يبدو أنه من المناسب.. تعزيز جداول أعمالنا البيئية بشكل أكثر نشاطا، وتنسيق الجهود بشكل أوثق على المنصات الدولية. وفي هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم إلى المحاولات المستمرة للغربيين للمشاركة في تنفيذ برامج استخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى. أعتقد بشكل راسخ أن السماح للولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الإقليمية بالانضمام إلى هذا الموضوع الذي يمثل حجر الزاوية والإشكالي للغاية بالنسبة لجميع البلدان، ضار بشكل قاطع".

المصدر: نوفوستي