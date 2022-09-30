أستراليا.. طائرة بدون طيار لتوصيل الطعام تحرم آلاف الأشخاص من الكهرباء

تسببت طائرة بدون طيار خاصة بتوصيل الطعام، أمس الخميس، بقطع تيار الكهرباء عن سكان مدينة براونز بلينز الأسترالية.

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وقال المتحدث باسم شركة "Energex"، داني دونالد، لراديو "ABC Brisbane"، إن الناس في براونز بلينز، جنوب بريزبين، حرموا من الكهرباء بعد اصطدام الطائرة المسيرة بالشبكة الكهربائية.

وتمكنت "Energex" من إعادة الطاقة لنحو 2000 عميل في غضون 45 دقيقة، بينما ظل 300 عميل في المنطقة المجاورة مباشرة لحادث الطائرة بدون كهرباء لمدة 3 ساعات.

وقال المتحدث باسم الشركة: "كانت الوجبة لا تزال ساخنة داخل صندوق تسليم الطائرة بدون طيار عندما وصل الطاقم إلى هناك".

وأضاف: "لم نشهد إطلاقا طائرات توصيل بدون طيار تضرب الشبكة. إنه أمر نادر الحدوث. هذه المرة الأولى التي أرى فيها حدوث ذلك. يمكن أن يكون ببساطة عطلا في المعدات. ربما كان خطأ بشريا".

وأوضح دونالد أنه لم يكن هناك ضرر دائم للشبكة، وبالتالي لن يطلب من شركة توصيل الطعام تغطية الضرر.

ومع ذلك، قال: "إذا تسبب أي شخص أو شركة في تلف الشبكة، على سبيل المثال، عن طريق الرجوع إلى عمود الطاقة، فيمكن لشركة Energex المطالبة بتكلفة إصلاح الأضرار".

وأشار إلى أنه يتعين على الجميع، بما في ذلك الشركات، توخي الحذر حتى لا تصطدم المسيرات بخطوط الكهرباء أو تتسبب بإتلاف الشبكة.

وتابع: "قبل 15 عاما، طلبنا من الناس توخي الحذر إذا كانوا يقدمون لأطفالهم طائرات ورقية في عيد الميلاد، والآن نطلب من الآباء توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالمكان الذي يطير فيه أطفالهم بطائراتهم بدون طيار".

المصدر: "ABC Brisbane"