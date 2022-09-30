صور فضائية تكشف عن تسرب كبير للغاز من مكان انفجار خطوط "السيل الشمالي"

أفاد مركز المراقبة الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع للأمم المتحدة بأن مجموعة من الباحثين بمن فيهم الخبراء الأمميون، سجلوا تسربا كبيرا لغاز الميثان في موقع حادث "السيل الشمالي".

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وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في صفحته على "تويتر: "قام تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعلماء من جامعة البوليتكنيك بفالنسيا بتحديد وتأكيد تسرب كبير للميثان في مكان انفجار خط أنابيب غاز "السيل الشمالي".

ووفق تقييمات الخبراء انخفض نصف قطر "الفقاعة" الغازية في البحر في الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر الجاري، من حوالي 700 إلى 520 مترا. وأكدوا في الوقت ذاته إن حجم انبعاثات الميثان يعد أكبر بكثير من "التسربات المقلقة" على المنصات البحرية في المكسيك.

المصدر: تاس