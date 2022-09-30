كبار مسؤولي الليكود يخططون لإبعاد نتنياهو إذا لم يفز بالأغلبية

يخطط كبار أعضاء حزب "الليكود" لإبعاد زعيم الحزب، بنيامين نتنياهو، إذا فشلت كتلته في الفوز بأغلبية في انتخابات الكنيست القادمة، بهدف تجنب جولة سادسة من الانتخابات في أقل من 4 سنوات.

وقال مسؤولون كبار في الحزب لموقع تايمز أوف إسرائيل" إن "نتنياهو سيمنح سيطرة كاملة تقريبا على الحزب لكنه لن يكون جزءا من الحكومة، الأمر الذي سيسمح لليكود بتشكيل حكومة ائتلافية من يمين الوسط مع الأحزاب التي ترفض حاليا الجلوس مع رئيس الوزراء السابق".

وعلى الرغم من الحملة الانتخابية القوية لنتنياهو، لا تزال أحدث استطلاعات الرأي تتنبأ بمأزق سياسي في انتخابات نوفمبر، مما دفع مسؤولي الليكود إلى الاستعداد لسيناريو تفشل فيه كتلة نتنياهو في الوصول إلى الأغلبية التي يحتاجها لتشكيل حكومة.

ووفقا للخطة التي كانت تجري صياغتها من خلف ظهر نتنياهو، سيبقى الأخير رئيسا لحزب الليكود ويكون عضوا بارزا في الكنيست المقبل، لكنه لن يكون جزءا من حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها مع بيني غانتس وحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه جدعون ساعر والأحزاب الأرثوذكسية اليمينية وشركاء محتملون آخرون.

ووفقا لهذا السيناريو، سيختار نتنياهو أحد أعضاء الليكود ليتولى منصب رئيس الوزراء في تناوب متفق عليه مع غانتس. وستضم هذه الحكومة من 10 إلى 12 وزيرا معينين من قبل الليكود، على أن يستقيلوا لاحقا ويحل مكانهم أعضاء آخرون من الليكود، مما سيزيد من نفوذ الحزب في الكنيست والحكومة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"