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الكرملين: سنعتبر قصف الجيش الأوكراني للأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بقصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زاباروجيه

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أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بمقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.

وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه، إن 23 شخصا قتلوا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على طابور من السيارات التي كانت تنتظر المرور إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه. 

وأضاف: "في الوقت الحالي، 23 قتيلا و 34 مدنيا مصابا جراء القصف..  وحدث هذا على طريق أوريخوفسكوي السريع، حيث تم تشكيل قافلة للتوجه إلى المنطقة المحررة". 

وأشار روجوف إلى أنه قبل يومين، قام سكان منطقة زابوروجيه بإغلاق الطريق السريع، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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