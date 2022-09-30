عضو في الدوما: روسيا ستحمي المناطق الجديدة ولديها ما يكفي من الوسائل لذلك

قال النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، إنه بعد انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية، فإن أي محاولات عدوان ضدها ستُعتبر تعديا على وحدة أراضي البلاد.

وأكد شيريميت أن لدى روسيا ما يكفي من القوات والوسائل لحماية مناطقها.

وأوضح أنه "بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، ومناطق خيرسون، وزابوروجيه إلى روسيا الاتحادية، سنصبح جميعا أسرة واحدة مشتركة، وأي محاولات اعتداء من قبل سلطات كييف، بدفع من قبل السادة الأمريكيين، ستُعتبر تعديا على وحدة الأراضي الروسية".

ووفقا له، فإن روسيا سيكون لديها الحق في استخدام جميع أنواع الأسلحة التكتيكية لحماية أراضيها.

وأضاف شيريميت أن "زمن النصائح قد ولى، ولن يجامل أحد أحدا. روسيا لديها ما يكفي من القوات والوسائل للدفاع عن أراضيها".

هذا ومن المقرر أن يتم اليوم الجمعة توقيع اتفاقيات بشأن انضمام الأراضي الجديدة إلى روسيا في الكرملين.

المصدر: نوفوستي