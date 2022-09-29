رئيس دونيتسك يعلن تقدم القوات الروسية على محور أوغليدار ويعد بقلب الموازين على جبهة كراسني ليمان

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، تقدم القوات الروسية وقوات التحالف على محور أوغليدار، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة في بيسكي.

وقال بوشلين: "بالنسبة لمحور أوغليدار، رغم صعوبة الوضع، ولكن مع ذلك، هناك تقدم، والآن أحد المحاور الناجحة هو محور بيسكي، الفوج 11 يظهر نتائج جيدة".

وأضاف: "على خط المواجهة، يبقى الاتجاه الأصعب هو كراسني ليمان، ومع ذلك، فإن رجالنا والقوات المتحالفة تسيطر على الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار التعزيزات القادمة، أعتقد أننا سنقلب الموازين هناك قريبا جدا".

المصدر: نوفوستي