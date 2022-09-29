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الحرس الثوري الإيراني: العمليات مستمرة في شمال العراق "حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية"

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الحرس الثوري الإيراني: العمليات مستمرة في شمال العراق
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العمليات في إقليم كردستان العراق مستمرة حتى نزع سلاح من وصفها بالجماعات الإرهابية الانفصالية.

ودعت القوة البرية في الحرس الحكومة العراقية المركزية، وحكومة الإقليم، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه جارتها إيران.

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وأضافت القوة في بيان أن استهداف الجماعات التي وصفتها بالإرهابية الانفصالية جاء بعد "التدخل الكثيف" لتلك الجماعات فيما وصفها بالفوضى في إيران.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" قال الحرس الثوري إن استهداف تلك الجماعات جاء بعد تحذيرات عدة وجهها لحكومة إقليم كردستان، من أجل إغلاق مقرات تلك الجماعات.

وأشار البيان إلى أن الصواريخ والمسيّرات الإيرانية أصابت أغلب الأهداف.

 

المصدر: وكالة أنباء "فارس"

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