روسيا تعبر عن خيبة أملها من تأجيل جلسة مجلس الأمن حول حادث "السيل الشمالي"

أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي حول حادث تسرب الغاز من خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، والتي طلبت روسيا عقدها بشكل عاجل.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، يوم الخميس: "قبل أن انتقل إلى مواضيع الجلسة الراهنة، أود التعبير عن الاستغراب بشأن عدم تلبية طلبنا العاجل لعقد جلسة اليوم حول التخريب الذي استهدف خط أنابيب "السيل الشمالي".

إقرأ المزيد

وتابع: "وبالنتيجة سنبحث الآن تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في أغسطس، والذي ليس عاجلا منذ فترة طويلة، فيما لن تعقد جلسة بشأن موضوع ذي تطورات ملموسة حول "السيل الشمالي"، تهدد أمن الطاقة للقارة الكاملة، إلا غدا".

وأضاف: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء قراركم".

وكان بوليانسكي قد أعلن في وقت سابق، أن فرنسا، التي تترأس مجلس الأمن، قررت تأجيل الجلسة حول حادث "السيل الشمالي" من 29 إلى 30 سبتمبر، بسبب كثافة جدول الأعمال.

المصدر: تاس