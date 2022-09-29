إسبانيا تنضم إلى دعوى قضائية أوكرانية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية

قدمت إسبانيا إلى محكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا ضد روسيا بشأن التهم المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وذكر بيان صحفي صدر عن وزارة خارجية إسبانيا اليوم الخميس، أن "السفارة الإسبانية في لاهاي قدمت إلى محكمة العدل الدولية إعلانا بانضمام إسبانيا للدعوى. وبهذه الخطوة، تنضم إسبانيا إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة أو كندا، من بين دول أخرى، التي قدمت إعلانات مماثلة".

وقالت الخارجية الإسبانية "في إعلانها، أعربت إسبانيا عن رأيها بأن المحكمة لها اختصاص النظر في هذه القضية".

ورفعت أوكرانيا في 26 فبراير، دعوى قضائية ضد روسيا أمام الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فيما يتعلق بتفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتنكر كييف وقوع إبادة جماعية في دونباس، والتي كانت أحد أسباب اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإجراء عملية عسكرية خاصة، وتطلب أوكرانيا من المحكمة الاعتراف بأن روسيا ليس لديه أسباب قانونية لاتخاذ إجراءات في أوكرانيا وضدها، واتخاذ تدابير مؤقتة طوال مدة الإجراءات من أجل منع تصعيد النزاع.

وفي 16 مارس، طالبت محكمة العدل الدولية روسيا بالتعليق الفوري للعملية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن موسكو لا تستطيع أن تأخذ في الاعتبار قرار المحكمة، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا، بعد أن رفعت دعوى قضائية بخصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية، "من الواضح أنها أساءت استخدام الاختصاص القضائي" للمحكمة.

المصدر: تاس