البنتاغون يرفض التعليق على تقارير حول تحليق مروحية أمريكية فوق منطقة تخريب "السيل الشمالي"

قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تنوي التكهن بأسباب حادث تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" حتى انتهاء الاتحاد الأوروبي من التحقيق الرسمي.

وقال المتحدث الأمريكي وسط تقارير عن ظهور مروحيات تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق موقع التخريب: "لن نتكهن أو نستبق جهود الدول الأوروبية في تحقيقها بأسباب هذا الحادث. ونعرب عن استعدادنا لدعم جهود الدول الأوروبية للقضاء على التأثير المحتمل للحادث على البيئة".

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وفقا لمصدر Flightradar24، الذي يتتبع حركة الطائرات، فقد حلقت مروحيات عسكرية أمريكية بانتظام خلال شهر سبتمبر في المنطقة التي تسرب فيها الغاز في وقت لاحق من "السيل الشمالي" بالقرب من جزيرة بورنهولم، وحلقت لساعات فوق المنطقة المائية حيث تتواجد خطوط أنابيب الغاز.

المصدر: نوفوستي