الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل لأوكرانيا معدات لـ"ضمان سلامة المنشآت النووية"

نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توريد معدات لأوكرانيا لـ"المساعدة في ضمان سلامة المنشآت النووية" في البلاد، وفق بيان صدر يوم الخميس عن الخدمة الصحفية للوكالة.

ووفقا لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تم تسليم المعدات التي تبرعت بها السويد لأوكرانيا في 28 سبتمبر، وستصل المعدات التي اشترتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من فرنسا والولايات المتحدة في الايام القادمة.

وفي 21 سبتمبر، أعلن غروسي أنه عقد عددا من الاجتماعات على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

كما عقد جروسي اجتماعات مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تعتزم توسيع تشكيل البعثة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام المقبلة. ووفقا له، فإن البعثة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية "تعمل بشكل جيد" حاليا، على الرغم من الظروف الصعبة.

المصدر: تاس