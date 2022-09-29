واشنطن: لن نعترف باستفتاءات دونباس وسنواصل دعم أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن تعترف بالاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في دونباس وخيرسون وزابوروجيه، وستواصل دعم أوكرانيا.

ووصف بلينكن الاستفتاءات في بيان له، يوم الخميس، بأنها "محاولة عقيمة من قبل الكرملين... لانتزاع أراض من أوكرانيا"، معتبرا أن الاسفتاءات "تم تنظيمها في موسكو وهي لا تعكس إرادة شعب أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي وصفها بـ"الزائفة"، أو ضم روسيا لأراض أوكرانية، معتبرا ذلك "انتهاكا للقانون الدولي".

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واتهم بلينكن روسيا بـ "تهجير" عدد كبير من السكان وإرغام المواطنين الأوكرانيين المتبقين على المشاركة في الاستفتاء "تحت طائل التهديد وخوفا على سلامتهم".

وأكد أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا سيواصلون مساعدة أوكرانيا في قتالها من أجل حماية أرضها من العدوان الروسي"، مؤكدا كذلك الدعم "لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

المصدر: RT