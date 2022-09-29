بوريل: على روسيا أن تدفع تكاليف اعادة إعمار أوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه على روسيا أن تدفع تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال بوريل يوم الخميس، متحدثا في منتدى "لا توخا" الإسباني: "أهم شيء هو التفكير في كيفية اعادة إعمار أوكرانيا، وعلى روسيا، بلا شك، أن تدفع ثمن ذلك".

وبحسب بوريل، من الضروري إعادة بناء "الهيكل الأمني ​​في أوروبا"، لكن من أجل ذلك "من الضروري إنهاء الحرب".

ويعتقد بوريل أيضا أنه بعد انتهاء النزاع حول أوكرانيا، سيكون "من الصعب جدا" الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع السلطات الروسية.

المصدر: تاس