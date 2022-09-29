صحيفة: واشنطن تخطط لإنشاء قيادة عسكرية جديدة تتولى مهام تسليح أوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن البنتاغون يخطط لإنشاء قيادة عسكرية جديدة سيكون مقرها في ألمانيا، ستكون مهمتها الرئيسية الإشراف على تقديم الدعم العسكري والأسلحة لأوكرانيا.

ويراد من القيادة الجديدة أن تقيم نظاما لتدريب وتقديم المساعدات للقوات الأوكرانية، وسيقودها جنرال أمريكي رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون ومدنيون أمريكيون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، قولهم إن الجنرال كريستوفر كافولي، كبير الضباط الأمريكيين في أوروبا، قدم المقترح بهذا الصدد لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

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وحسب مصادر "نيويورك تايمز"، يدرس الوزير أوستين ومساعدوه الخطة حاليا، وسيتخذون قرارهم النهائي خلال الأسابيع القريبة القادمة.

وتشير المصادر إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون يتخذان موقفا إيجابيا من المبادرة.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي قد تم تقديمها، بلغ أكثر من 16 مليار دولار.

المصدر: نيويورك تايمز