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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقدم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا

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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقدم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا
AP
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".

كما كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المخصصات الأمريكية الشهرية لدعم الميزانية الأوكرانية تبلغ 1.5 مليار دولار.

وقال في حديث لقناة CBS: "تمنحنا الولايات المتحدة حتى الآن 1.5 مليار دولار شهريا لدعم ميزانيتنا".

المصدر: RT

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