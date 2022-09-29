بعد إلغائها .. مشغل خط أنابيب السيل التركي يتقدم بطلب لتجديد رخصة التصدير

أعلن مشغل خط أنابيب السيل التركي، شركة "ساوث ستريم ترانسبورت"، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.

وجاء في البيان "طوال عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل عقوبات إضافية تهدف إلى تقييد صادرات الشركات من المواد والتقنيات والخدمات التي يمكن أن تشكل دعما لأنشطة روسيا.

ونتيجة للعقوبات الجديدة المفروضة في 18 سبتمبر 2022، تم إلغاء ترخيص تصدير شركة ساوث ستريم ترانسبورت، مشغل خط الأنابيب البحري "السيل التركي"، الذي يتم من خلاله نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود للمستهلكين في تركيا والدول الأوروبية، قبل الأوان". بحسب البيان

سلطات هولندا أرسلت إخطاراً رسميا يشير لحظر توريد السلع والخدمات لروسيا، ولا سيما تلك التي يمكن أن توفر المساعدة التقنية والصيانة في روسيا، وبما في ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

في الوقت نفسه، أكدت الشركة أن العقوبات الجديدة لا تؤثر على استمرار نقل الغاز من قبل الشركة. ولذلك، فإن" إمدادات الغاز لمختلف الصناعات والملايين من الأسر في تركيا والدول الأوروبية لن تتأثر على المدى القصير والطويل ".

المصدر: تاس