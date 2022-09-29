بوتين وأردوغان يشيدان بالتعاون بين روسيا وتركيا في قطاع الطاقة

أعلن الكرملين أن رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أشادا خلال محادثة هاتفية بالتعاون بين موسكو وأنقرة في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع "أكويو".

وقال الكرملين في بيان إنه "تمت الإشادة بالتعاون في قطاع الطاقة ضمن إطار تنفيذ عقود توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا والبناء المشترك لمحطة "أكويو" للطاقة النووية".

وأضاف الكرملين أن القادة أكدوا اهتمامهم بالتنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر. واتفق بوتين وأردوغان على مواصلة الحوار الروسي التركي بصيغ مختلفة.

المصدر: تاس