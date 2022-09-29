السفارة الروسية لدى الجبل الأسود تعلن تعليق عمل القسم القنصلي

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الجبل الأسود، إيقاف عمل القسم القنصلي إلى أجل غير مسمى بسبب الأعمال العدائية لسلطات البلد.

ووفقا لبيان السفارة: "أعزاءنا مواطني روسيا الاتحادية، نحن مضطرون لإبلاغكم أنه بسبب الأعمال العدائية لسلطات الجبل الأسود ضد سفارة روسيا لدى الجبل الأسود، توقف عمل القسم القنصلي بالسفارة بداية من 30 سبتمبر 2022، الى أجل غير مسمى، يمكنكم الاتصال بسفارات روسيا الاتحادية لدى الدول المجاورة".

وفي وقت سابق، أعلنت الجبل الأسود أن ستة دبلوماسيين روس أشخاص غير مرغوب فيهم.

المصدر: تاس