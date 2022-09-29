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تشاووش أوغلو: تركيا ستزيد من تواجدها العسكري في قبرص

أخبار العالم

تشاووش أوغلو: تركيا ستزيد من تواجدها العسكري في قبرص
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة ستزيد من تواجدها العسكري في قبرص، وسيتم توريد الأسلحة اللازمة إلى شمال الجزيرة لحماية مصالح القبارصة الأتراك.

وقال تشاووش أوغلو: "لو وقف العالم كله في طريقنا، فلن تحيد تركيا عن موقفها وستحمي مصالحها في قبرص، وكذلك في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط".

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وانتقد موقف الولايات المتحدة، التي رفعت حظر الأسلحة عن الجالية اليونانية في قبرص.

واستذكر محادثته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي عرض عليه، إذا رغب في ذلك، تقديم المساعدة المالية للقبارصة اليونانيين، "ولكن ليس تزويدهم بالأسلحة".

وقال إنه سأل بلينكين بشكل واضح عن الجهة التي تقوم واشنطن بتسليح نيقوسيا ضدها.

المصدر: نوفوستي

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