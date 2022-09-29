البابا فرنسيس يقول إنه أدى دورا في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قال البابا فرنسيس إنه أدى دورا في ملف تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين، وإنه ساهم في إطلاق مئات الأسرى.

وفي مقابلة أجريت منتصف الشهر الجاري، ونشرت اليوم الخميس في مجلة إيطالية، قال البابا إنه استقبل "مبعوثين أوكرانيين" في الفاتيكان.

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وفي المقابلة التي نشرتها المجلة اليسوعية الإيطالية "سيفيلتا كاتوليكا"، لفت الحبر الأعظم إلى أنهم "طلبوا مني أن أفعل شيئا حتى يكون بالإمكان إجراء التبادل".

وأضاف "اتصلت على الفور بالسفير الروسي لمعرفة ما اذا كان يمكن القيام بشيء ما، وما إذا كان يمكن التعجيل في عملية تبادل الأسرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: "أ ف ب"