بوتين يدعو أعضاء رابطة الدول المستقلة إلى تعزيز الدعم المتبادل

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء رابطة الدول المستقلة، إلى تعزيز الدعم المتبادل من أجل وضع حاجز قوي أمام التحديات القائمة والمحتملة.

وقال بوتين: "من أجل وضع حاجز قوي أمام التحديات القائمة والمحتملة، يجب على أعضاء رابطة الدول المستقلة أن تتصرف بوضوح واتساق، وأن تعزز الدعم المتبادل باستمرار، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الدفاع عن مصالحنا على الساحة العالمية، وصد المعارضين".

المصدر: نوفوستي