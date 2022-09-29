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وزير الدفاع البلغاري يؤكد أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

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وزير الدفاع البلغاري يؤكد أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
AP Valentina Petrova
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أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، على الرغم من طلب أوكرانيا.

وقال ستويانوف ردا على سؤال طرحه صحفي حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة: "سفير أوكرانيا طلب منا أسلحة ثقيلة. وكان جوابي واضحا: هناك قرار من البرلمان لتقديم المساعدة العسكرية الفنية، ولكن ليس توفير الأسلحة. وطالما أنني وزير، لن يتم توفير الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: تاس

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