وزير الدفاع البلغاري يؤكد أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف أن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، على الرغم من طلب أوكرانيا.

وقال ستويانوف ردا على سؤال طرحه صحفي حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة: "سفير أوكرانيا طلب منا أسلحة ثقيلة. وكان جوابي واضحا: هناك قرار من البرلمان لتقديم المساعدة العسكرية الفنية، ولكن ليس توفير الأسلحة. وطالما أنني وزير، لن يتم توفير الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: تاس