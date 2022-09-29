جنرال أميركي: نحذر أوكرانيا من الهجمات الصاروخية الروسية منذ بداية الحرب

كشف قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا الجنرال جميس هيكر أن الجيش الأميركي كان يبلغ الأوكرانيين منذ بداية الحرب باقتراب الصواريخ الروسية.

نشرت صحيفة Defense News يوم الخميس، استنادا لما قاله للصحفيين في سبتمبر قائد سلاح الجو الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر، أن الجيش الأمريكي أبلغ زملاءه الأوكرانيين مسبقا باقتراب صواريخ روسية، وهذه الإخطارات كان يتم إرسالها منذ بداية العملية الخاصة الروسية، ولكن بعد ذلك غيرت الولايات المتحدة التكتيكات.

وتذكر الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت تزود الجيش الاوكراني بوجود هجمات صاروخية روسية، لكي يتخذوا احتياطاتهم.

من جهته قال الجنرال "مع توسيع معرفتنا، تمكنا من تزويدهم ببيانات أفضل حول ما يمكن أن يحدث".

ولفت في الوقت نفسه، إلى أن واشنطن كشفت لكييف موقع المعدات الروسية، لكنها لم تقدم المشورة بشأن الحلول الممكنة، بل "قدمت ببساطة معلومات استخباراتية".

وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في مقال نشر يوم الاربعاء في مجلة The National Interest إلى أن واشنطن "تشارك بشكل مباشر" بالقتال في أوكرانيا، لأنها تزود كييف بأسلحة فتاكة، وتزود العسكريين بالمعلومات.

المصدر: تاس