الخارجية الروسية: روسيا تعول على جهود الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الأسمدة والحبوب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تنتظر من الأمم المتحدة أن تبذل جهودها لرفع العقوبات الغربية عن الأسمدة والحبوب الروسية.

وأشارت إلى أن روسيا تتوقع من الأمم المتحدة بذل جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إزالة العقبات التي تحول دون الإمداد الكامل للأسمدة والحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الغرب مسؤول عن تدهور الوضع الغذائي في العالم.

المصدر: RT