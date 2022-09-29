شرطة: عدد من المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو

أفادت الشرطة النرويجية بمحاولة عدد من المتظاهرين أمام السفارة الإيرانية في أوسلو لاقتحام مبنى السفارة.

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وكتبت الشرطة في صفحتها على "تويتر"، اليوم الخميس: "يحاول عدد من الأِخاص اقتحام مبنى السفارة الإيرانية في أوسلو. والعديد من الأشخاس يتصرفون بعدوانية وعنف". وأشارت إلى أن أفراد الأمن تتوفر لديهم قوات ووسائل كافية لمواجهة المتظاهرين.

من جهتها أفادت صحيفة "VG" النرويجية بأن حوالي 100 شخص خرجوا اليوم الخميس في مظاهرة غير مرخص بها أمام السفارة الإيرانية في العاصمة أوسلو، مضيفة أن المتظاهرين يتصرفون بعدوانية ويرمون الحجارة نحو مبنى البعثة الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي