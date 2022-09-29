تدريبات لوحدة خاصة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على التصدي لحادث بيولوجي

تقوم الوحدة الجديدة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأول مرة بتدريبات على التصدي وإزالة عواقب حادث بيولوجي خلال التدريبات في كازاخستان.

وقال المركز الصحفي المشترك لتدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس: "ستشارك وحدة جديدة كجزء من القوات المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي وحدة مشتركة للحماية والدعم الطبي، في إجراءات عملية للتصدي لعدوى (محتملة) خطيرة مجهولة المصدر".

وفي وقت سابق أفيد بأن أكثر من 200 عسكري روسي سيشاركون في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

أساس الكتيبة الروسية هي وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6.5 ألف شخص.

المصدر: تاس