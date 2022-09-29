غانتس يبحث مع نظيرته الألمانية تعزيز التعاون الدفاعي

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما ناقشا تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودور المجتمع الدولي في إنهاء الحرب.

وخلال المناقشة، أطلع غانتس نظيرته الألمانية على العملية التي ستمكن ألمانيا من الحصول على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "Arrow-3".

وشكر غانتس نظيرته على دورها في الحفاظ على "العلاقات الدفاعية الممتازة بين إسرائيل وألمانيا"، واتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن من أجل مواصلة مناقشة سبل تعميق التعاون الدفاعي.

يذكر أنه تم تطوير نظام "Arrow-3" من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع شركتي MDA وIAI الأمريكيتين، وهو أحد أكثر الأنظمة تقدما من نوعها في العالم، ومصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية.

المصدر: RT